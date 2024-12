REP.FI, Gud-Beltran insieme? Palladino studia il modulo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La trasferta di Bologna ha acceso i riflettori sulla necessità di ritrovare equilibrio. L’esperimento Gudmundsson-Beltran ha mostrato potenzialità tecniche, ma ha anche evidenziato limiti strutturali: la squadra si è allungata e ha sofferto in fase difensiva. La posizione ibrida di Beltran a sinistra ha tolto efficacia, e senza Bove in mezzo si è aperta una voragine difficile da colmare.

Palladino, pur non volendo stravolgere subito il sistema, studia nuove soluzioni: il cambio modulo, con un centrocampista in più o una struttura più solida, diventa un’ipotesi concreta. In attesa del mercato, il tecnico valuta alternative per non compromettere la tenuta della squadra. A riportarlo è La Repubblica.