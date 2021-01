GAZZETTA, Rinnovo: e ora Vlahovic prende tempo

Spazio anche al delicato nodo legato al rinnovo di Dusan Vlahovic sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Come spiega il quotidiano, fino a sei-sette mesi fa l’attaccante aveva dichiarato a più ripresa di essere pronto in qualsiasi momento ad allungare l’attuale contratto, ora tutta questa fretta d’incanto è sparita. Il procuratore del giocatore sta prendendo tempo. La Fiorentina è sorpresa da questo cambio di strategia. La società viola ha fatto di tutto per difendere l’attaccante nel suo momento di difficoltà: toccherà allo stesso Commisso confrontarsi con Dusan per convincerlo a legarsi per i prossimi cinque anni al progetto Fiorentina. La società viola resta ottimista e comunque c’è ancora un contratto di due anni e mezzo. Nessun ultimatum all’orizzonte. Sulle piste di Vlahovic resta, come già in estate, la Roma.