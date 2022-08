GAZZETTA, Per l'Europa servirà molto di più

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha vinto grazie a un autogol di Radu (nonostante le statistiche dicano Mandragora) ma non ha lasciato molti segnali positivi. In Conference League servirà molto di più sotto ogni punto di vista: gamba, attenzione, tecnica. Proprio pensando all’impegno europeo, Italiano ha deciso di risparmiare alcuni giocatori (Gonzalez, Duncan, Mandragora, Ikone, Dodo e Venuti), ma ha sorpreso soprattutto la decisione di non schierarli dopo un quarto d’ora della ripresa, quando la Cremonese aveva fatto scattare qualche allarme. La crescita atletica di Jovic, infine, è indispensabile per il salto di qualità della squadra.