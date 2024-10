GAZZETTA, Palladino lavora un gioiellino spettacolare

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, apre la sua analisi su Fiorentina-Roma citando una frase di un tifoso giallorosso di ieri sera al Franchi: "Vuoi vedere che con Totti non perdevamo così?". E la Rosea aggiunge che, nonostante abbia smesso da ormai sette anni, il Pupone avrebbe forse fatto meglio di metà dei suoi compagni. La Roma è allo sbando, come una barca senza capitano, la ciurma che vaga sul ponte e il timone in balia delle onde. Esclusi Svilar e Dybala, un disastro. Il problema è che - scrive il quotidiano - descrivere l’agonia dei giallorossi mette quasi in secondo piano la Fiorentina. Peccato, perché Palladino ci ha messo un mese in più di quando prese in mano il Monza, ma sta modellando un nuovo gioiellino organizzato e spettacolare, solo con più qualità (e ieri senza Gudmundsson).

La bellezza dei viola è che è stata creata (anche) con materiali di “scarto”, aggiunge la Rosea. Gosens, Adli, Cataldi, Kean e Bove non erano certo prime linee nei club che se ne sono liberati senza rimpianti. Hanno fatto bene: ambiente e tecnici non credevano in loro. Palladino sì. Gosens martella a sinistra quasi come ai tempi dell’Atalanta. La coppia insospettabile di mediani Cataldi-Adli ricorda quella composta da Sensi e Rovella, altrettanto visionaria ma vera chiave del Monza. E vogliamo parlare di Bove? Fuori dal progetto romanista, e romanista fin da bambino, è stato il più cinico giustiziere degli ex compagni. E Kean? Rinascita totale. Non è più frenetico e un po’ confusionario, non sembra ballare l’hip hop con le treccine al vento, ma parte da destra dove fa sponda o scatta verso la porta, come fa Morata. Un 9 di movimento elegante e tecnico. Ora per Palladino c’è il Genoa e, di questi tempi, la prospettiva di un altro allungo.