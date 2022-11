COR.FIOR., Viola, fai come nell'annata di Prandelli

Domani si chiuderanno i gironi di Conference ma, comunque sarà il risultato (la Fiorentina è già sicura del passaggio del girone almeno da seconda), è in campionato che i viola dovranno trovare la giusta continuità. La strada è obbligata ma una risalita, dopo il complicato inizio di stagione, è complicatissima. La vittoria di La Spezia ha ha permesso ai viola di tornare alla vittoria in A dopo più di un mese, facendo ritrovare il sorriso in trasferta dalla partita dello scorso aprile contro il Napoli. Per abbandonare il lato sinistro servirà però un filotto di risultati consistente. La Fiorentina ha attualmente una media di 1,08 punti a partita, una media che oltre ad essere bassa, quasi spaventa il cammino viola. Per raggiungere quota 62 punti (punteggio col quale visti gli ultimi anni ci si dovrebbe qualificare in Europa), gli uomini di Italiano dovrebbero tenere una media di 1,88 punti a partita. Una missione quasi impossibile, anche se in passato ci sono state delle rimonte, anche in casa viola, molto simili. Nella stagione 2006-07, la Fiorentina di Prandelli riuscì a scalare 15 punti di penalizzazione per le vicende di Calciopoli, prima di centrare il piazzamento europeo. Qualche anno più tardi ci sarebbero riuscite anche Parma e Udinese. In tempi più recenti è stato il Napoli a riuscire a scalare una classifica che si era messa male, lì fu però necessario un cambio in panchina, con Gattuso che subentrò ad Ancelotti. La scalata è quindi molto complicata, ma il passato regala alla Fiorentina qualche speranza. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.