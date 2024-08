GILARDINO, Chiesto di non cedere entrambe le punte

FirenzeViola.it

La trattativa lampo che ha portato Retegui all’Atalanta ha complicato l’affare tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson. Dopo che nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per il passaggio dell’islandese in maglia viola per una cifra complessiva di 25 milioni (7 di prestito e 18 di riscatto) e un ingaggio di 2,2 milioni netti per 5 anni, adesso sembra tornato tutto in discussione.

Infatti, il tecnico dei rossoblu Alberto Gilardino non gradirebbe che la società vendesse nella stessa sessione di mercato entrambi i propri gioielli d'attacco e per questo starebbe facendo muro, chiedendo che almeno Gudmundsson possa rimanere in Liguria. Una situazione che ha messo la trattativa in una fase di stallo, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per l’esito dell’affare.