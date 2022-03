FRANCHI, 30 mesi previsti potrebbero non bastare

Ieri il sindaco Nardella ha parlato nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio e ha detto che per il nuovo Franchi siamo al "calcio d'inizio". Ma anche che due partite in particolare restano aperte: i tempi di realizzazione dell’area extra stadio, che non è finanziata dal Pnrr e quindi non vincolata al 2026 e potrà essere terminata più tardi, e chi gestirà il parco urbano, con i 5 mila metri di commerciale, i 5 mila di hotel e i 5 mila di uffici e direzionale.

Sarà decisiva la posizione della Fiorentina, che domani ha invitato al Viola Park tutti i sindaci della Città Metropolitana, Nardella compreso, mentre per i tempi potrebbero non essere sufficienti i 30 mesi previsti da Arup per lo stadio. Le due partite insomma restano da giocare.