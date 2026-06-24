"Vendere e sfoltire": per il Corriere Fiorentino sono queste le priorità dei viola
Il Corriere Fiorentino traccia le linee guida e i tempi del mercato della Fiorentina: dopo aver avviato il processo di riorganizzazione interna, la società viola si prepara a concentrare le proprie energie sulla costruzione della rosa in vista della prossima stagione.
Le principali linee guida indicate da Fabio Paratici sono due: da un lato ridurre il numero degli esuberi presenti in organico, dall’altro massimizzare il valore delle cessioni dei giocatori considerati ormai vicini alla fine del loro ciclo in viola, come Dodò e Gudmundsson. Questo non implica però uno stop alle operazioni in entrata. Il club continuerà infatti a muoversi sul mercato per individuare nuovi innesti, seguendo però una strategia ben definita e di lungo periodo, pensata per bilanciare le necessità immediate con la costruzione di un progetto tecnico più ampio e strutturato.
La sessione estiva si preannuncia lunga e articolata, complice anche il calendario condizionato dal Mondiale. La Fiorentina non vuole però farsi trovare impreparata: Paratici sta portando avanti il suo piano in maniera graduale, intervenendo su tutti i reparti del club in attesa di poter accelerare anche sulle operazioni di mercato in entrata.
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