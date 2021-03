DAL CS, Amrabat torna in gruppo. Biraghi-Kokorin...

Ultime sugli acciaccati di casa Fiorentina a cura di Radio Bruno Toscana. La notizia migliore e più importante riguarda Sofyan Amrabat: il centrocampista si è allenato regolarmente in gruppo ed è quindi a disposizione di Prandelli in vista della prossima partita con il Milan. Per Biraghi invece differenziato, dopo il pestone ricevuto prima della partita di Benevento. Kokorin ha svolto ancora oggi un lavoro specifico e a parte.