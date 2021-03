DA13, Il ricordo sulla pelle: i vostri tatuaggi per Astori

La scomparsa tre anni fa di Davide Astori ha colpito profondamente tutto il calcio ma ovviamente ha colpito ancora più in profondità i tifosi della Fiorentina. In molti, dopo la morte del capitano, hanno deciso di dedicare alla sua memoria un qualcosa che duri per sempre, come un tatuaggio. Nelle scorse ore avete riempito la nostra casella di posta con tantissime foto e qui di seguito, vi proponiamo i più belli: