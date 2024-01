CORDOLCINI A RFV, Stengs forte. Costi? Circa 20 mln

FirenzeViola.it

Alec Cordolcini a Radio Firenze Viola

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, il giornalista ed esperto di calcio olandese, Alec Cordolcini, ha speso qualche parola sul nuovo nome spuntato in casa viola, Calvin Stengs, esterno classe '98 del Feyenoord. Queste le sue dichiarazioni: "Come traiettoria di carriera ricorda Wjinaldum, ha iniziato come mezzala destra ed ha dato il suo meglio però come trequartista. È un giocatore che sa segnare ed è anche veramente molto bravo in versione assistman. Nel 4-2-3-1 potrebbe giocare sia al posto di Bonaventura, dietro la punta, sia come esterno destro, per sfruttare il suo piede quando rientra. Ha giocato anche come falso 9, ma è stato un esperimento”.

A chi assomiglia come giocatore?

“Il paragone con Wjinaldum è stato più per l’evoluzione del ruolo. Stengs non so se riuscirà a seguire queste orme importanti, ma il paragone mi piaceva per l’evoluzione tattica molto simile”.

Le possibili cifre dell’affare?

“Sfortunatamente per la Fiorentina, lui si è completamente rigenerato in questi sei mesi. Veniva da una parentesi non felice a Nizza, adesso è tornato a livelli molto alti. Penso che la cifra si aggiri intorno ai 18-20 mln. Adesso anche il Feyenoord non ha più la necessità di vendere, quindi potrà gestire le richieste e le offerte come vorrà”.

Su Schingtienne: “È un difensore che ha avuto una grande crescita negli ultimi mesi. Adesso ha avuto un’impennata di rendimento molto importante. Attira molto la sua duttilità in fase difensiva. Le società olandesi e belghe, soprattutto quelle più piccole, davanti ad offerte monetarie buone, sono propense ad incassare, quindi potrebbe muoversi anche a stagione in corso”.

