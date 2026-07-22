Nella prima uscita ufficiale nessuna sorpresa: De Gea resta capitano
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Fabio Grosso ha detto di voler valutare bene chi sarà il capitano della squadra ma in base alla prima uscita ufficiale, dopo la sgambata con la Primavera, la fascia resta sul braccio di David De Gea (anche Ranieri è in campo dal 1'). Vedremo se lo spagnolo giocherà ancfhe il secondo tempo o ci sarà un avvicendamento tra i pali e dunque un necessario passaggio di fascia.
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