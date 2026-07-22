Fiorentina-Gubbio 1-0, più e meno: funziona la catena destra, rivedibili Kean e Piccoli

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Più e meno della prima vera amichevole stagionale della Fiorentina. I viola battono 1-0 il Gubbio con un rigore segnato da Gudmundsson e procurato da Atta.

La Fiorentina batte il Gubbio in amichevole con il gol di Gudmundsson su rigore nel corso del primo tempo e un secondo tempo nel quale c'è spazio anche per l'esordio di Oulaì. Dagli undici metri l'islandese fissa il risultato, dopo un fallo subito da Atta, che non cambia nel corso della ripresa nella quale Kean spreca un paio di buone occasioni. Tra i migliori anche i due interpreti della catena di destra, Dodò e Fortini.

PIU'

ATTA – Pronti via e fa valere le sue doti, ma la sua presenza è già evidente per tutto l'arco del primo tempo. Sposta gli equilibri e in area sa farsi trovare pronto cogliendo anche il rigore che poi Gud realizza a poco dall'intervallo

GUDMUNDSSON – Considerabile l'unico un po' più a suo agio a fare l'esterno in un 4-3-3 in cui mancano ancora molti interpreti, oggi è più ispirato rispetto a domenica. Si propone, colpisce un palo e firma su rigore il vantaggio a fine primo tempo.

DODO' – Al solito sfrutta le caratteristiche fisiche per prendere vantaggio sulla sua corsia di competenza. A dispetto di voci che lo danno sicuro partente è comunque fonte di spinta importante per l'ìmpianto di gioco di Grosso.

FORTINI – Non fa nulla di eccezionale ma quando prova le giocate ci riesce e comunque consente alla catena di destra di funzionare adeguatamente nella prima frazione di gioco. Pericoloso anche nel secondo tempo con un tiro deviato in corner.

BRESCIANINI – La segnalazione è più per l'impegno che non per qualità, almeno rivedendo qualche cross e un tiro troppo fuori misura. Però alla seconda uscita nell'inedita veste di terzino sinistro c'è di che apprezzare l'abnegazione, e comunque dopo l'intervallo chiama Kean al primo tiro.

MENO

PICCOLI – Il primo pallone potrebbe anche essere quello buono, ma sotto porta fatica ad arrivare anche per un lavoro fisico appena all'inizio che non gli consente di apparire brillante.

KEAN – Qualche problemino nelle prime fasi del suo secondo tempo, almeno sui controlli, però arriva presto al tiro trovando la risposta del portiere. Va molto peggio su un cross dalla destra sul quale non conclude a dovere da ottima posizione, mentre sul colpo di testa dopo l'invito di Oulai è bravo il portiere a impedirgli il gol. Chiude con un altro errore sotto porta.