Fiorentina-Gubbio 1-0, Gudmundsson segna su rigore, entra anche Oulai
87' - Erroraccio del Gubbio in impostazione, Deli recupera la palla e serve bene Kean in area: destro masticato dell'attaccante, occasione sprecata.
86' - Prova la serpentina in mezzo a due Croci, riesce il primo dribbling ma non la seconda sterzata.
84' - Va Kean a impegnare Barbanera (portiere del Gubbio, subentrato per Bagnolini), l'estremo difensore ospite è bravo anche in tap-it su ribattuta.
80' - Duettano bene in mezzo al campo Oulai e Fagioli, serie di scambi fra i due.
77' - Subito un tocco pregevole per Oulai: prima sradica il pallone a un avversario, poi compie un bel colpo di tacco per Kean. Il colpo di testa del centravanti viene parato dal portiere.
75' - Spazio per Oulai, Grosso gli concede un quarto d'ora al posto di Pirrò.
75' - Prova la botta dalla distanza Jimenez, ma il tentativo finisce alto.
73' - La Fiorentina sviluppa bene sulla sinistra, Deli arriva al cross dopo un'azione in catena: sponda per Fagioli che calcia a giro dal limite, palla alta.
71' - Ancora Kean a sollecitare Bagnolini, e ancora il portiere del Gubbio risponde presente.
67' - Riprende il gioco e tenta un bello strappo in velocità Jimenez, che però perde il pallone. Mi si mostra molto propositivo.
65' - Gioco momentaneamente fermo, soccorso per un giocatore del Gubbio infortunato. Squadre che si dissetano alle panchine.
61' - Grosso condede spazio anche a due giovani interessanti: Deli e soprattutto Croci.
60' - Kean imbuca in area bene per Brescianini, cross e tiro dal limite di Jimenez. Respinto.
57' - Bello scambio al limite tra Fagioli, Brescianini e Kean: l'attaccante si gira in area e calcia, Bagnolini gli dice di no e ribadisce su Fortini.
56' - Macchinoso Kean nel gestire un pallone addosso, alla metà campo. La manovra viola riprende ma rallenta.
53' - Bel traversone di Balbo dalla sinistra dopo una serie di scambi, di testa arriva Fortini sul secondo palo: il portiere devia la sfera.
50' - Splendido filtrante di Comuzzo per Fabbian, l'ex Bologna scatta in profondità dietro la linea difensiva avversaria, ma per poco non arriva sul pallone.
46' - La squadra impostata da Grosso per la ripresa vede Christensen in porta, poi Jimenez, Comuzzo, Viery, Balbo; Fabbian, Fagioli, Brescianini; Fortini Kean Pirrô.
Riprende il gioco, la Fiorentina stravolge la formazione.
Fine primo tempo
48' - GOL DELLA FIORENTINA! Gudmundsson spiazza Bagnolini e permette alla squadra di Grosso di terminare la prima frazione avanti 1-0 visto l'immediato fischio finale da parte del direttore di gara.
47' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Bagnolini commette fallo su Atta e permette ai viola di provare a chiudere in vantaggio.
43' - Altra bella occasione della Fiorentina, questa volta con Dodo che servito in area da parte di Fortini colpisce debolmente a tu per tu con Bagnolini bravo ad uscire tempestivamente sul brasiliano ed evitare il vantaggio viola
37' - Brutto scontro di gioco all'interno dell'area di rigore del Gubbio tra il portiere Bagnolini e Dodo. Il brasiliano viene colpito dal gomito dell'avversario, fortunatamente senza conseguenze per nessuno dei due.
33' - Occasione per Ranieri! Angolo dalla destra battuto morbido sul secondo palo da Mandragora e colpo di testa di poco fuori da parte del difensore centrale viola
28' - Secondo tentativo per il Gubbio con Minta che carica il tiro dalla distanza facile preda di De Gea
24' - Cooling break
18' - Bella palla filtrante verso il limite dell'area di Gudmundsson per Atta, ma il tiro del francese viene deviato ed è facile preda del portiere ospite.
15' - Altra occasione per i viola, di nuovo con Piccoli! L'attaccante, servito in profondità da Dodo, conclude verso la porta del Gubbio ma strozza il tiro con la palla che finisce di poco a lato.
14' - PALO DI GUDMUNDSSON! Grande giocata di Gudmundsson che entra in area di rigore dopo un bel numero per poi colpire a giro deviato dal portiere Bagnolini sul palo alla sua sinistra.
11' - Cross sbagliato di Meconi che mette in difficoltà De Gea costretto al primo intervento della serata con una presa alta in due tempi.
6' - Annullato un gol alla Fiorentina! Atta raccoglie al centro dell'area dopo un tentativo di Gudmundsson ma la posizione dell'islandese annulla la battuta vincente del centrocampista francese. Risultato ancora fermo sullo 0-0.
3' - Bella palla di Dodo per Piccoli che entra in area in solitaria ma senza riuscire poi a battere un reattivo Bagnolini! Grande occasione per la punta viola!
2' - Subito pericoloso Atta dalla sinistra. Brescianini lo serve in area col francese che crossa basso non trovando però la deviazione di Ndour che commette fallo invece che colpire la palla.
1' - Fischio d'inizio battuto dal Gubbio!
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19.02 - Squadre in campo: Fiorentina che veste la seconda maglia bianca, mentre classica divisa rossoblù per la squadra umbra
Tra pochi minuti la Fiorentina scenderà in campo per la prima amichevole stagionale contro il Gubbio di mister Domenico Di Carlo, squadra che il prossimo anno militerà nel campionato di Serie C. I viola, dopo il primo periodo di ritiro a Bagno a Ripoli, all'interno del Viola Park, concluderanno idealmente oggi la prima parte di preparazione per poi partire venerdì verso l'Inghilterra dove nella mini tournée inglese affronteranno QPR e il Watford di Edoardo Bove. Ecco la formazione con cui la Fiorentina di Fabio Grosso esordirà nella prima amichevole stagionale:
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodo, Dragusin, Ranieri,, Brescianini; Mandragora, Ndour, Atta, Fortini, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Fabbian, Fagioli, Jimenez, Viery, Sohm, Kean, Beldenti, Croci, Deli, Egharevba, Melani, Perrotti, Pirrò, Oulai
Gubbio: Bagnolini, Meconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia, Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza, Podda. Allenatore: Domenico Di Carlo
A disp: Barbanera, Zallu, Barry, Barani, Ghilardello, Amantini, Pesa, Signorini, Tordini, Santamaria, Morales, Becciolotti, Piomboni
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