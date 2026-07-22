Dagli inviati Svelato e annullato il primo francobollo per il Centenario: le immagini di FirenzeViola

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Con la cerimonia al Media Center del Viola Park e alla presenza delle autorità (oltre che dell'ex capitano Daio Dainelli, del dg viola Alessandro Ferrari e del giocatore Fabio Parisi) è stato presentato e annullato il primo francobollo in occasione del Centenario della Fiorentina. Un evento che apre ufficialmente le celebrazioni per i cento anni di storia del club, rendendo omaggio alla sua tradizione attraverso un'emissione destinata a entrare nella storia del collezionismo e del mondo viola. Ecco le immagini degli ospiti e del francobollo stesso realizzate da FirenzeViola.