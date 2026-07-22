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Svelato e annullato il primo francobollo per il Centenario: le immagini di FirenzeViola
Con la cerimonia al Media Center del Viola Park e alla presenza delle autorità (oltre che dell'ex capitano Daio Dainelli, del dg viola Alessandro Ferrari e del giocatore Fabio Parisi) è stato presentato e annullato il primo francobollo in occasione del Centenario della Fiorentina. Un evento che apre ufficialmente le celebrazioni per i cento anni di storia del club, rendendo omaggio alla sua tradizione attraverso un'emissione destinata a entrare nella storia del collezionismo e del mondo viola. Ecco le immagini degli ospiti e del francobollo stesso realizzate da FirenzeViola.
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Dagli inviatiSvelato e annullato il primo francobollo per il Centenario: le immagini di FirenzeViola
Kean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già statidi Lorenzo Di Benedetto
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Dagli inviatiSvelato e annullato il primo francobollo per il Centenario: le immagini di FirenzeViola
Angelo GiorgettiNiente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
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