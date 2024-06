CONVOCATI, Ecco i 24 per Bergamo: non c'è Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Bergamo contro l'Atalanta, in programma stasera alle 18 al Gewiss Stadium. Una sorpresa nei 24 chiamati da Vincenzo Italiano: manca M'Bala Nzola che dunque stasera non ci sarà, oltre a non esserci giocatori della Primavera aggregati occasionalmente per l'ultima partita della stagione. Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano,.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame.