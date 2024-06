NIENTE ESPERIMENTI: ITALIANO E LA VOGLIA DI CHIUDERE CON DIGNITÀ IL SUO CICLO

FirenzeViola.it

Terminerà domani pomeriggio Gewiss Stadium - in un recupero ormai inutile ai fini della classifica finale, almeno per gli ospiti - l'avventura di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Per il tecnico siciliano quella di Bergamo sarà la gara numero 162 sulla panchina viola, un lunghissimo viaggio durato oltre mille giorni e iniziato il 13 agosto 2021 in occasione dei trentatuesimi di finale di Coppa Italia vinti 4-0 al Franchi contro il Cosenza. Inevitabile però che per la Viola - già certa dell’ottavo posto e speranzosa, in caso di vittoria, di chiudere al massimo a +4 rispetto alla scorsa stagione - le motivazioni siano pari quasi allo zero. Specie dopo il ko tra mille rimpianti di Atene, per il quale le tossine sono state tutt'altro che smaltite.

LE SCELTE. Ed è anche per questo motivo che il tecnico, desideroso di chiudere al meglio l'annata dopo la beffa più atroce del suo ciclo in riva all’Arno, ha intenzione di non fare esperimenti per la sfida di domani: alla volta di Bergamo non partirà infatti nessun giocatore della Primavera, visto che l’undici che il tecnico ha scelto di mettere in campo prevederà un mix tra titolari e riserve: in difesa ci potrebbe essere la prima da titolare del 2005 Comuzzo, che dopo le sei presenze da subentrato in questa annata è pronto a partire dal 1’ in una retroguardia che, davanti a Christensen, dovrebbe essere completata da Kayode e Parisi sulle fasce più Ranieri al centro. In mediana spazio a Lopez e Duncan mentre in attacco, alle spalle di Nzola, potrebbe toccare a Ikoné, Beltran e Castrovilli.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 42 Scalvini; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 8 Pasalic, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 90 Scamacca.

Panchina: 1 Musso, 31 Rossi, 2 Toloi, 43 Bonfanti, 20 Bakker, 3 Holm, 33 Hateboer, 25 Adopo, 59 Miranchuk, 17 De Ketelaere, 10 Touré.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 37 Comuzzo, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 11 Ikoné, 9 Beltran, 17 Castrovilli; 18 Nzola.

Panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 2 Dodo, 22 Faraoni, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 6 Arthur, 72 Barak, 19 Infantino, 10 Gonzalez, 5 Bonaventura, 99 Kouame, 20 Belotti.

Allenatore: Italiano.

Stadio: Gewiss Stadium di Bergamo.

Arbitro: Orsato di Schio.

Diretta tv: ore 18 - Dazn.