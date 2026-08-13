Mateo Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina: c'è l'annuncio
Contestualmente all'addio ufficiale di Roberto Piccoli, la Fiorentina annuncia anche il tesseramento dell'attaccante Mateo Pellegrino a titolo definitivo. Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol".
La formula e le cifre
Come detto l'attaccante argentino arriva a titolo definitivo con la Fiorentina che verserà nelle casse del Parme 22.5 milioni di quota fissa più 2.5 di bonus.
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