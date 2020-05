CASTROVILLI, Fantastico fare come Antognoni

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani ha intervistato Gaetano Castrovilli, giovane stella della Fiorentina. All'inizio il classe '97 viola commenta tutti i suoi compagni di Nazionale tessendo le lodi di giocatori come Sensi, Pellegrini e Tonali, poi indica i suoi idoli: "Il mio idolo da ragazzino è stato Ronaldinho. Oggi ho un debole per De Bruyne". Sul fatto che Commisso voglia fare di lui il nuovo Antognoni dice: "Per me sarebbe fantastico. So quanto la maglia numero 10 sia importante per Firenze. E i campioni che l'hanno indossata. Da Antognoni a Baggio: da Rui Costa a Mutu. Poter realizzare quello che ha fatto Antognoni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale sarebbe fantastico per me. […] Vi confesso che quando Montella mi paragonò ad Antognoni non ci credevo".