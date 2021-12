CASTELLANI, Ospiterà l'ACF durante il restyling

La Gazzetta dello Sport si concentra sul tema dello stanziamento ufficiale dei 95 milioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi. I viola valutano la possibilità di dover disputare, durante la fase più intensa dei lavori, alcune partite lontano da casa e secondo quanto riporta la rosea ci sarebbe un accordo di massima con il presidente Corsi per utilizzare il Castellani di Empoli. In futuro anche gli azzurri potrebbero disputare alcune gare al Franchi se andrà avanti pure il progetto del loro nuovo stadio.