CAMPI, Possibile annuncio di Commisso domani

La questione stadio resta di primaria importanza per la Fiorentina e per Rocco Commisso. E pare che al momento il patron viola, che pure non l’ha mai adorata, reputi ormai una strada molto plausibile quella di Campi Bisenzio. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che aggiunge che i terreni accanto all’Asmana sono opzionati a 5 milioni e già domani potrebbe dare l’annuncio da New York. Questo mentre Toscana Aeroporti ora si sta impegnando in nuovi approfondimenti per valutare l'incompatibilità dell'eventuale nuovo stadio con l'aeroporto. Commisso continua a preferire investire in città, ma le contingenze gli impongono di valutare Campi Bisenzio più di Firenze.