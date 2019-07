BUSO, Montella ripartito dai suoi principi. Giovani...

Il commentatore di Sportitalia per Arsenal-Fiorentina ed ex allenatore della Primavera viola, Renato Buso, si è espresso così sulla gara di ieri sera: "I viola non sono ancora al completo, ieri sera c'era solo Benassi dei titolari dell'anno scorso in campo dall'inizio. L'Arsenal ha giocato con tanti giovani e fino a quando c'erano loro in campo il match è stato equilibrato, dopo si è vista tutta la differenza con l'ingresso dei big. Montella? Si nota già quali siano i suoi principi di gioco a differenza di quello che proponeva lo scorso anno quando ha dovuto adattarsi alla situazione che ha trovato. Vlahovic? Mustafi è un signor difensore e ha fatto molta fatica a marcarlo e tenerlo. La sua prestazione insieme a quella di Luca Ranieri è stata una di quelle che maggiormente mi hanno convinto. Il classe 2000 deve ancora comunque crescere molto sull'intensità del gioco. Sottil? Non può fare l'esterno a tutta fascia, può essere ottimo negli ultimi metri. Saponara? Deve calciare di più in porta ed essere più cattivo. Ha comunque fatto una buona gara".