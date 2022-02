BUDEL, ACF, oggi un test duro. E la partenza di DV...

Alessandro Budel, ex giocatore ed attuale commentatore di DAZN, ha commentato il momento attuale della Fiorentina, a poche ore dalla sfida di questa sera contro lo Spezia. Ecco le sue parole: "Castrovilli davanti alla difesa al posto di Torreira? Si potrebbe adattare ma non è nelle sue caratteristiche: Castro è uno bravo quando ha campo aperto, quando può dettare i tempi. Ha qualità per farlo per una partita ma non penso abbia futuro in questo ruolo. Amrabat in cabina di regia oggi? E' un altro giocatore che non dà il meglio di sé davanti alla difesa: penso che sappia esaltarsi in una mediana a due, come ha fatto a Verona. Italiano però conosce le caratteristiche dei suoi giocatori, se lo posizionerà in quella zona vorrà dire che ha studiato i suoi movimenti. La partita di oggi? La Fiorentina avrà un ostacolo difficile, lo Spezia ha la tranquillità della classifica e gioca serena: in casa non è mai facile da affrontare. Le difficoltà di inserimento di Ikoné? Ci vorrà un po' adattamento per lui... magari può essere la partita in cui può sbloccarsi in modo definitivo. La corsa verso l'Europa League? Devo essere onesto... la partenza di Vlahovic un po' ridimensionerà la Fiorentina, ma magari con il gioco riusciranno i viola sopperiranno a questa partenza".