BIASIN, Italiano goda pure in pace: ora stop ai moralismi

Sulle pagine odierne del quotidiano Libero è presente un editoriale a firma di Fabrizio Biasin che torna sulle polemiche legate all'esultanza di Vincenzo Italiano al termine della sfida di domenica tra Bologna e Fiorentina e alla replica in tv di Daniele Pradè. Ecco il pensiero del noto giornalista sul tema: "Non si può più dire e fare niente. Neppure esultare. Mica mandare affanculo questo e quello, esultare.

Perché se esulti “manchi di rispetto” e ti fanno passare per stronzo, irrispettoso, infame, inadeguato rispetto a una società che in nome del politicamente stra-corretto ci ha tolto qualunque diritto, anche quello di gioire. E ovviamente stiamo pensando al buon Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna che l’altro giorno ha osato godere come un riccio per dieci-secondi-dieci, prima di scomparire sotto il tunnel che porta negli spogliatoi del Dall’Ara. Fatelo, signori cari, godete come matti ché non c’è niente di male. Fatelo nel rispetto altrui, ovvio, evitate gesti dell’ombrello e sceneggiate clamorose ma non castrate l’emozione, perché il vostro eventuale mutismo si trasformerà immediatamente nel trionfo del moralismo, quella forma triste e falsa di buona educazione che in un attimo si traduce in un concentrato di pura ipocrisia".