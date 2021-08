BELOTTI, Può rinnovare. Viola e Roma alla finestra

I granata sembrano in grado di incassare il sì di Andrea Belotti, con una proposta che prevedrebbe un adeguamento del contratto pari a 3,3 milioni di euro, più bonus. Attorno all'attaccante, però, non si placa il fermento. In caso di cessione di Vlahovic (anche se sembra più probabile la permanenza), la Fiorentina vorrebbe sostituire il serbo con il Gallo. Occhio poi sempre alla Roma: se i giallorossi non riusciranno a chiudere per Abraham, è facile attendersi possano dare un ultimo assalto al centravanti del Torino. Lo scrive Tuttosport.