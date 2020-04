BARONE, Lo stadio nuovo serve. La Mercafir...

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così al Sole 24 ore: "Se non vengono fatti gli stadi con l'obiettivo di aumentare le entrate la Messa è finita. Le squadre operano con margini netti molto stretti, quindi o aumentano i ricavi da stadio oppure saranno sempre meno competitive. C'è bisogno di progettualità e di capire che gli stadi moderni non servono solo al club ma anche per riqualificare quartieri. Le città e gli impianti possono ammalarsi e perire di vincoli storico-architettonici. Basti pesare al Flaminio a Roma. Questo potrebbe accadere al Franchi se costruissimo un nuovo stadio altrove. Se avessimo partecipato al bando per l'area Mercafir avremmo fatto un'asta con noi stessi. In Italia per i funzionari sembra più facile non decidere, per evitare grane, che decidere. Tutto questo congela investimenti e in più si perdono delle opportunità, non solo nel mondo del calcio. Io, in quanto manager e amante dell'Italia e del calcio non vorrei arrendermi a questo stato di cose".