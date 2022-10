BARAK, Dobbiamo migliorare a finalizzare

L'ex Antonin Barak ha parlato così ai microfoni di DAZN di cosa è mancato contro la Lazio nel pre-partita di Fiorentina-Lecce: "Abbiamo lo stesso problema dall'inizio, poca concretezza in area avversaria e nella nostra area, dobbiamo migliorare e si è vista lì la differenza con la Lazio, loro hanno fatto due azioni nel primo tempo e due gol, noi potevamo segnare 3-4 volte ma non ci siamo riusciti, complicandoci la vita da soli. dopo la vittoria in europa dobbiamo adesso rialzarci anche in campionato".