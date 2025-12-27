Parma-Fiorentina 1-0, Piccoli si divora il gol del pareggio

La Fiorentina è andata ad un passo dal gol dell'1-1 nel corso della sfida del Tardini contro il Parma. Bella l'azione della squadra di Vanoli che ha portato al cross il nuovo entrato Gosens bravo a pescare con il sinistro a centro area Roberto Piccoli. Il numero 91 viola tutto solo in area piccola, in tuffo, non è riuscito a centrare la porta colpendo male di testa e spedendo il pallone sul fondo.