FirenzeViola Gudmundsson, situazione non preoccupante: club in contatto con il giocatore

Attimi di apprensione ieri sera per Albert Gudmundsson, costretto a lasciare il campo al 66’ della sfida tra Islanda e Azerbaijan subito dopo il gol del momentaneo 4-0. L’attaccante viola - lo ha riferito il ct islandese Gunnlaugsson - ha accusato una probabile distorsione alla caviglia, ma secondo quanto appreso da Firenzeviola.it le condizioni appaiono meno gravi del previsto. Lo staff medico della Fiorentina si è immediatamente messo in contatto con il giocatore, ricevendo segnali confortanti sul suo stato fisico.

Al momento, Gudmundsson resta tra i convocati della Nazionale islandese e non è escluso che possa essere disponibile per la gara del 9 settembre a Parigi contro la Francia. La prudenza però resta d’obbligo: le condizioni del numero 10 viola verranno rivalutate quotidianamente, in attesa di capire se potrà davvero scendere in campo o se sarà necessario quantomeno riposare.