Parma-Fiorentina 1-0, i viola cadono al Tardini: decisivo il gol di Sorensen

Non riesce a dare continuità di risultati la Fiorentina di Paolo Vanoli che, dopo la vittoria per 5-1 di domenica scorsa sull’Udinese, cade nuovamente al Tardini contro il Parma perdendo 1-0. A decidere il match è stato il goal ad inizio ripresa di Sorensen, bravo ad approfittare di una dormita collettiva della difesa gigliata e a battere De Gea con un colpo di testa in area piccola. Nel corso del secondo tempo poi i viola hanno provato a reagire creando diverse occasioni.

Su tutte le più importanti quella di Comuzzo, fermato da un super intervento di Corvi, quella che si è divorato Piccoli di testa nel finale e il destro di Gudmundsson in pieno recupero messo in angolo sempre dal portiere dei crociati. Con questo risultato la Fiorentina resta ferma a quota 9 punti in classifica all’ultimo posto e perde ulteriore terreno rispetto alle concorrenti in lotta per la salvezza.