Gudmundsson rassicura i tifosi su Instagram: "La caviglia andrà bene"
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:49
di Redazione FV

Albert Gudmundsson si è infortunato ieri sera nella sfida, valida per il girone di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, contro l'Azerbaijan. Al minuto 66, dopo aver segnato la rete del momentaneo 4-0, il numero 10 gigliato si è accasciato a terra per un problema alla caviglia, probabilmente una distorsione.

Come annunciato dalla federcalcio del paese atlantico (QUI la nota ufficiale) Gudmundsson non sarà disponibile per la sfida contro la Francia in programma martedì a Parigi. Su Instagram però l'ex Genoa ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni: "Grazie per tutti i messaggi, la caviglia andrà bene". Di seguito il post dell'attaccante viola: 