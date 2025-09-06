Il ct dell'Islanda sulle condizioni di Gudmundsson: "Faremo esami: gli si è storta la caviglia"

Il ct dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson a fine partita ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, uscito infortunato nel corso della ripresa della gara contro l’Azerbaijan: "Speriamo di avere una diagnosi migliore domani, quindi speriamo per il meglio. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì. È bello per lui segnare un gol, gli ho chiesto di segnare in questa partita e ha anche fatto molti assist come nostro tiratore sui calci piazzati. Quindi speriamo di poterlo avere al meglio”.