AFFIBBIATO (ACF), Vecchi abbonati riavvicinati. Ora...

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato della riapertura della campagna abbonamenti e della visita di Commisso al Fiorentina Point: "Ho provato una sensazione piacevole e la foto non rende la simpatia e la spontaneità con cui Commisso è andato dietro al bancone e i ragazzi, nonostante fossero molto stanchi dopo l'apertura serale di giovedì per Ribery, sono rimasti piacevolmente colpiti. Da giugno si percepisce questo entusiasmo anche da parte nostra come lo percepite tutti voi e per noi che lavoriamo nella Fiorentina è ossigeno e siamo contenti perché sono stati fatti dei numeri molto importanti, con il 30 per cento in più di abbonati che si sono riavvicinati alla Fiorentina. Rivedere vecchi tifosi degli anni 80-90 che hanno fatto la storia del tifo viola e che sono tornati allo stadio è stato un piacere. E' bello quando la passione viene trasmessa dai più vecchi ai più giovani, che comunque sono stati bravi a tenere viva una passione che ultimamente non era più accesa e il colpo d'occhio era triste. Inoltre dobbiamo tenere dietro Lei, con tanti abbonati restano meno posti per gli avversari e lo stadio è caldo, coinvolgente e una bolgia come con il Napoli".