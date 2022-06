ACF, Sempre viva la pista Joao Pedro. Pinamonti...

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul centravanti ci sono riflessioni in corso. La fiorentina ha speso 15 milioni per Cabral e sul brasiliano punterà nella prossima stagione. Servirà almeno un’altra punta, forse due, la valutazione resta questa: prendere un potenziale titolare che se la giochi con Cabral, o puntare su valide alternative?. Da risolvere la questione Piatek. Lui vorrebbe restare a Firenze, ma la fiorentina non lo riscatterà dall’Hertha a 15 milioni: solo un enorme sconto potrebbe cambiare il tutto. Per il resto molti i nomi sull’agenda viola. Tra questi Joao Pedro (Cagliari) considerato piuttosto funzionale per il tipo di calcio espresso dai viola. Un attaccante in grado di legare il gioco, aiutare nella manovra, ma comunque in grado di andare costantemente in doppia cifra. All’estero è stato seguito Dessers (Genk), quest’anno al Feyenoord, pista da non tralasciare. Tornando in patria monitorata anche la stagione di Pinamonti. Molto sarà più chiaro dopo il vertice previsto a metà settimana.