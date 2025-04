Viola Park, il rientro (e l'obiettivo) di Dodo e la prima posa con la tramvia: la giornata

Non è stato solo il giorno di Moise Kean al Viola Park. In mattinata si è allenata la squadra agli ordini di Raffaele Palladino e ha ricevuto una più che piacevole visita di Dodo. Il brasiliano si è recato infatti al centro sportivo di Bagno a Ripoli per ritrovare i compagni di squadra, mostrandosi sorridente e allegro come al solito anche fuori dai cancelli. L'ex Shakthar inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e sabato avrà un altro controllo medico, dopodiché, se tutto procederà al meglio, il giocatore intende tornare ad allenarsi e seguire l'obiettivo che si è prefissato in testa: tornare a disposizione per la gara di ritorno di Conference col Betis.

Nel pomeriggio invece la cittadina di Bagno a Ripoli ha visto posarsi la prima pietra dei lavori per la nuova linea tramviaria, collegherà il posto col centro di Firenze. La cerimonia si è svolta sui binari che passeranno vicinissimi al Viola Park e hanno preso la parola, di fronte ai media presenti, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Toscana Eugenio Giani.