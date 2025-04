Dodo, le immagini del brasiliano presente a vedere l'allenamento al Viola Park

vedi letture

Come riportato da FirenzeViola.it, QUI la news completa, Dodo oggi si è recato al Viola Park per assistere all'allenamento odierno della Fiorentina. Il calciatore brasiliano si sente meglio e conta di tornare a disposizione di Palladino per la sfida di ritorno contro il Real Betis. Sabato il terzino classe 1998 avrà un nuovo controllo ospedaliero per valutare le sue condizioni dopo l'operazione all'addome per appendicite. Di seguito il post Instagram della Fiorentina con le immagini di Dodo sorridente al Viola Park: