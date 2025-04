Dagli inviati Dodo al Viola Park, fiducioso del rientro. Sabato nuovo controllo: l'obiettivo è il ritorno col Betis

Aggiornamenti dal Viola Park anche per le condizioni di Dodo: il brasiliano è passato dal centro sportivo a trovare i compagni e ha lasciato la struttura poco fa, mostrandosi sorridente ai tifosi presenti con cui si è speso in foto e autografi. Dal canto suo, il giocatore si sente meglio e conta di riprendere l'attività il prima possibile. Sabato avrà un nuovo controllo ospedaliero, l'ex Shakhtar sarà quasi certamente out anche per il match di Roma: il suo obiettivo è tornare a disposizione per il match di ritorno col Betis.

Per quanto riguarda il resto della squadra, la Fiorentina si è allenata in mattinata e i giocatori stanno lasciando via via il centro sportivo. Tutti in gruppo, anche Colpani, ad accezione dei noti Dodò e Kean. L'attaccante come da programma si è presentato a metà mattinata al Viola Park e si è confrontato con Raffaele Palladino e il suo staff, mentre nel pomeriggio svolgerà un allenamento individuale.