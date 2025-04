FirenzeViola Kean, il ritorno e il primo riassaggio del Viola Park: buon rientro, va verso la convocazione

È stata la curiosità di spicco tra i tifosi della Fiorentina nelle ultime ore, data l'importanza del giocatore e la vicinanza all'appuntamento più prestigioso dell'anno - ma anche delle intere tre stagioni di Conference League -. Moise Kean ha rifatto capolino al Viola Park stamattina, come da attese, rispettando la tabella di marcia concordata con la società nei giorni passati, che lo avevano visto assentarsi dall'Italia per motivi familiari.

L'ex Juventus, dicevamo, come previsto ha fatto rientro a Firenze nelle scorse ore e stamattina, prima dell'ora di pranzo, si è rivisto al centro sportivo di Bagno a Ripoli per la prima volta da quando aveva dovuto lasciare il ritiro di Cagliari di una settimana fa esatta. La punta si è confrontata con l'allenatore e il suo staff prima di svolgere nel pomeriggio una seduta individuale in palestra, dopo aver salutato i compagni di squadra che si sono allenati al mattino. Il giocatore è parso sorridente e lo staff di Palladino l'ha trovato bene, voglioso di tornare a scendere in campo con la maglia viola. Motivo per cui dovrebbe, a meno di cambiamenti inattesi, rispettando l'obiettivo iniziale a seguito dei fatti privati della settimana, partire domani con la squadra ed essere convocato per la gara d'andata delle semifinali europee col Betis.