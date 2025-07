Kean è priorità per United. Interesse Galatasaray che però dà l'affondo su Osimhen

Dall'Inghilterra sono sicuri che Moise Kean è nel mirino dello United per il quale il centravanti della Fiorentina sarebbe la priorità.

In giornata è emerso che il Galatasaray avrebbe manifestato interesse, attraverso gli agenti, per Kean. I turchi si sono infatti informati per il centravanti della Fiorentina, la cui clausola rescissoria di 52 milioni è esercitabile fino a martedì prossimo. La società di Istanbul ha però in cima alla lista dei nomi dell'attaccante dei desideri Victor Osimhen, per il quale però la clausola a favore del Napoli è di 75 milioni, cifra dalla quale non sembra volersi spostare di un euro De Laurentiis. Il presidente del Galatasaray tra l'altro è in Italia, anche se Kean rimane il piano B, dovendo anche sistemare le questioni Morata con il Como e Calhanoglu con l'Inter. In serata Sky Sport ha però annunciato che il club turco si è convinto a pagare i 75 milioni per Osimhen appunto, per il quale è pronto un contratto da 16 milioni per 4 anni. Kean potrebbe dunque essere già uscito dai radar se l'affare con il Napoli andrà a buon fine.

