Dagli inviati Eugenio Giani: "Tramvia per Bagno a Ripoli che soddisfazione. Betis-Fiorentina? Belle sensazioni"

A margine dell'evento di inaugurazione della nuova linea della tramvia che collegherà il centro di Firenze a Bagno a Ripoli, e quindi al Viola Park, il governatore della Toscana Eugenio Giani ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Ritengo che la tramvia per chi come me è stato assessore al traffico nel 1995 che portò il primo progetto a Roma per i primi finanziamenti è una grossa soddisfazione. Vedere che dalle tre linee fiorentine si stanno sviluppando linee che collegano oggi Bagno a Ripoli, domani Campi e poi anche Sesto è una soddisfazione enorme. Devo dire che noi viviamo questa tramvia come il mezzo pubblico per eccellenza. Ha un grande gradimento dei cittadini e da una funzione fiorentina avrà una funzione metropolitiana. La regione ha messo 80 milioni per questa linea e insieme al Comune di Firenze e al Pnrr che ci ha portato quella di Campi. Oggi vediamo il primo binario che sta seguendo il corso dei lavori che portano verso Piazza della Liberta con grande velocità".

Sensazioni su Real Betis-Fiorentina?

"Sensazioni belle. Il presidente Commisso e la proprietà stanno seguendo la squadra. Una squadra che punta ad arrivare alla finale di Conference. Non c'è stato Kean nelle ultime due a abbiamo fatto sei punti. Quindi c'è un bello stato di forma e un finale di stagione che ci fa pensare al maggiore risultato in Conference e ad un ottimo finale di campionato. 23 anni fa fui cofondatore della Florentia Viola e oggi non potrei che vedere con soddisfazione un nuovo trofeo".