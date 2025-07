Sondaggio FV, quale dovrebbe essere la priorità del mercato della Fiorentina?

Sono ore roventi per il mercato della Fiorentina: non solo perché questi saranno i giorni della clausola di Moise Kean (esercitabile dal primo al 15 luglio, periodo durante il quale un club può prelevarlo versando 52 milioni nelle casse dei viola) ma anche perché Pradè e Goretti sono impegnati nel cercare di accontentare Stefano Pioli. Il tecnico emiliano non è stato ancora ufficializzato ma già si sta confrontando da giorni coi dirigenti per capire quali dovranno essere le prossime mosse di mercato. Ma qual è l'urgenza principale di questa rosa? Un primo costruttore di gioco, il famoso play di cui tanto si parla? Oppure un centrocampista più muscolare, più di interdizione e di recupero, o forse un centravanti/attaccante per tutelarsi in caso di partenza di Kean? Vi chiediamo di aggiungervi all'ideale tavola rotonda di confronto tra mister e dirigenti e dire la vostra su quale dovrebbe essere, secondo voi, la priorità della Fiorentina in questo momento. Potete farlo rispondendo al sondaggio di FirenzeViola.it, cliccando qua sotto.

Vota il sondaggio di Fv:Quale dovrebbe essere la priorità sul mercato della Fiorentina?