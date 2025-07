Bernabé in pole a centrocampo ma casting e un possibile ritorno

La Fiorentina deve completare il reparto di centrocampo, oltre a dover discutere il futuro con Rolando Mandragora.

Se in pole resta Adrian Bernabé, c'è anche un casting in cui sono coinvolti altri nomi come quello di Nicolussi Caviglia del Venezia (riscattato dai lagunari ma che difficilmente lo tratterranno poi in B e vecchia conoscenza di Roberto Goretti nel Perugia) e di Yacine Adli; per il francese, non riscattato dalla Fiorentina dopo una stagione tra luci e ombre e tornato intanto al Milan (dove è stato allenato da Pioli), si tratterebbe di un'avventura bis in maglia viola.