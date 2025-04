Dagli inviati Il sindaco di Bagno a Ripoli: "Emozionato per la tramvia. Molto fiducioso sulla Fiorentina"

In questi minuti c'è la posa del primo binario della tramvia che collegherà Bagno a Ripoli a Firenze, proprio davanti al Viola Park dove c'è stata la cerimonia ufficiale con le istituzioni. Ecco le parole di Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, ai microfoni di FirenzeViola "Grande emozione per i primi binari posati qui a Bagno a Ripoli e ci permetterà di collegarci con Firenze in maniera puntuale, sicura, efficiente e sostenibile con un'infrastruttura che guarda al futuro europeo, sperando anche di attrarre turismo".

Un giudizio, da tifoso della Fiorentina?

"Per il terzo anno la Fiorentina gioca una semifinale europea, per ora. Io sono sempre stato positivo sulla stagione e lo resto su questo finale perché stiamo lottando per l'Europa e siamo appunto in semifinale di Conference. Pronostici non ne faccio. Cosa è più semplice tra la corsa Europa e vincere la Conference? Mi piacerebbe vincere un trofeo perché sarebbe bello alzarlo dopo tanti anni e l'auspicio da tifoso è quello".

L'incontro con Commisso come è andato?

"Mi ha fatto piacere ricevere l'invito ed incontrarlo al Viola Park, una struttura che ormai ha preso casa qui a Bagno a Ripoli. Il presidente ha chiesto più volte come lo vedono i cittadini dei quali c'è il gradimento. Lo vedo determinato a portare a termine bene la stagione".

Anche sullo stadio lo ha visto deciso?

"E' evidente che voglia portare avanti il tema, anche se riguarda il Comune di Firenze. Ma vedo una sua propensione, anche in accordo con il Comune di Firenze appunto perché quando i rapporti sono buoni, come lo sono stati nel nostro caso per il Viola Park, credo si possa in un modo o nell'altro arrivare all'obiettivo cui il presidente punta e anche da tifoso spero di vedere il Franchi ristrutturato e a capienza piena, sulle tempistiche non posso dire ma la sindaca Funaro è sulla partita"