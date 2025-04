Dagli inviati Sara Funaro: "I lavori procedono velocemente. Commisso? L'ho salutato domenica"

A margine dell'evento di inaugurazione della nuova linea della tramvia che collegherà il centro di Firenze a Bagno a Ripoli, e quindi al Viola Park, la Sindaca di Firenze Sara Funaro si è espressa così ai microfoni dei media presenti, tra cui anche Radio FirenzeViola: "Oggi è una giornata importante. A meno di un anno dall'inizio dei cantieri stiamo già posando i primi binari in Viale Europa. La risposta è stata veloce, non solo qui. Il nostro obiettivo è quello di mantenere i tempi e lavorare spediti. Noi vogliamo che il disagio dei cantieri per i cittadini sia il più corto possibile. Quest'opera non solo collega la città di Firenze ma anche un pezzo importante della area metropolitana come Bagno a Ripoli".

I tempi dei lavori?

"I lavori stranno procedendo spediti. Dobbiamo stare in tempistiche anche legate ai finanziamenti del Pnrr. Per ora il cronoprogramma sta andando avanti regolarmente e ilnostro auspicio è che contiui così.comndapevoli che in alcune zone i lavori saranno più complessi. Ringrazio tutti e la nostra attenziomne è massima".

Che sensazioni ha su Real Betis-Fiorentina?

"La Fiorentina ci sta dando grandi gioie. Sta giocando bene, io però sono scaramentica e non dico niente prima delle partite. Posso solo dire forza viola, tra due giorni e sempre".

Commisso l'ha salutato prima della sua partenza?

"Ci siamo salutati domenica contro l'Empoli e ci rivedremo quando tornerà la prossima volta".