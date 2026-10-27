Ventisette anni fa Batistuta gelò Wembley incantando il popolo viola
Ventisette anni fa, a quest’ora, la Fiorentina sfidava l’Arsenal nella splendida cornice di Wembley. Era la prima fase a gironi della Champions League e i ragazzi allenati da Giovanni Trapattoni scesero in campo con questa formazione: Toldo, Pierini, Firicano, Di Livio, Heinrich, Repka, Cois, Rossitto, Rui Costa, Chiesa e Batistuta. I Gunners si arresero per 1-0 grazie alla magnifica rete di Gabriel Omar Batistuta, che fece esplodere di gioia tutto l’universo viola.
Una notte rimasta nella storia viola
Il Re Leone colpì nel secondo tempo, regalando alla squadra gigliata una vittoria prestigiosa su uno dei palcoscenici più importanti del calcio europeo. Un successo che andò ben oltre il risultato, dimostrando il valore e la personalità di una Fiorentina capace di competere ai massimi livelli anche in campo internazionale. Quella sera, i viola conquistarono Wembley e scrissero una pagina indimenticabile della propria storia, ancora oggi ricordata con orgoglio e affetto dai tifosi. Una notte magica, un gol leggendario e una vittoria destinata a rimanere per sempre nel cuore di Firenze.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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