Follia Thorstvedt, rosso diretto con la Lazio: salterà la gara con la Fiorentina

Follia Thorstvedt, rosso diretto con la Lazio: salterà la gara con la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:05Avversari
di Redazione FV

Rosso diretto per Kristian Thorstvedt del Sassuolo nel corso della partita in corso in questi minuti al Mapei Stadium conto la Lazio: il centrocampista norvegese, dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio, è stato espulso al 32' per un fallo molto brutto ai danni di Mattia Zaccagni e, alla luce di questo provvedimento, salterà la sfida contro la Fiorentina in programma lunedì 2 novembre a Reggio Emilia. Ironia della sorte, Thorstvedt era stato a lungo un obiettivo di mercato dei viola, cercato in particolare dal suo ex tecnico Fabio Grosso.