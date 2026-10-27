Fiorentina-Atalanta giovedì, Vanoli non parlerà alla vigilia

Fiorentina-Atalanta giovedì, Vanoli non parlerà alla vigiliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:30Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

Complice il turno infrasettimanale, Paolo Vanoli non parlerà in conferenza stampa. Giovedì sera infatti si torna in campo e la Fiorentina ospiterà in notturna l'Atalanta al Franchi. Il tecnico però non si presenterà al Media Center per il consueto incontro pre-gara ma tornerà a farlo prima della sfida con il Sassuolo che si giocherà al Mapei lunedì prossimo. Ancora da decidere data e orario (sabato o domenica, che però è festivo essendo il 1° novembre) in realtà visti i tempi ristretti tra la conferenza post Atalanta e quella di presentazione della decima giornata.