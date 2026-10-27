Al via la 9^ giornata: stasera le romane, domani occhi viola su Parma-Udinese
Stasera prende il via il turno infrasettimanale spalmato dal martedì al giovedì quando Fiorentina-Atalanta chiuderà la giornata. Stasera saranno di scena le due romane, la Lazio capolista in casa del Sassuolo che perde da quattro partite consecutive e la Roma che ospita il Cagliari. Interessanti ai fini della classifica della Fiorentina lo scontro diretto Parma-Udinese che hanno gli stessi punti dei viola e Venezia-Inter con i lagunari a -1 uno dal terzetto che ha però un compito impegnativo contro l'altra capolista. Di seguito il programma completo e la classifica.
Programma del nono turno infrasettimanale
Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)
Roma-Cagliari Martedì 27/10 ore 20:45 (DAZN)
Torino-Como Martedì 27/10 ore 2:45 (DAZN/Sky)
Milan-Bologna Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Parma-Udinese Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Venezia-Inter Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Genoa-Juventus Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Napoli Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Frosinone-Lecce Giovedì 29/10 ore 18:30 (DAZN)
Fiorentina-Atalanta Giovedì 29/10 ore 20:45 (DAZN)
Classifica
Inter 22 (8 partite giocate)
Lazio 22 (8)
Roma 18 (8)
Milan 18 (8)
Como 17 (8)
Frosinone 14 (8)
Juventus 14 (8)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Napoli 11 (8)
Atalanta 10 (8)
Lecce 9 (8)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Genoa 7 (8)
Udinese 4 (8)
Fiorentina 4 (8)
Parma 4 (8)
Venezia 3 (8)
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