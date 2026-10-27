FirenzeViola Ndour leader per minutaggio in mediana: Atta e Oulai insieme hanno meno minuti

I numeri del centrocampo viola parlano chiaro: la vecchia guardia resta al comando della mediana mentre i nuovi faticano a giocare e ad imporsi

Il centrocampo della Fiorentina è uno dei temi più discussi in queste settimane difficili, sia per la sensazione di incompiutezza legata al mercato sia per l'utilizzo dei cinque effettivi che Vanoli ha a disposizione. Il giocatore che è sempre stato impiegato da titolare nelle dieci gare disputate è Cher Ndour, vero inamovibile sia di Grosso che dell'attuale allenatore: 10 partite in totale, 8 in A, 2 in Coppa Italia per un totale di 836 minuti. Il secondo in questa speciale classifica è un altro giocatore presente nella rosa dell'anno passato, ovvero Nicolò Fagioli: 8 presenze in A, 1 in Coppa Italia per un totale di 689'. Al terzo posto c'è Atta, attualmente infortunato, con 5 presenze in A, 1 in Coppa Italia ed un totale di 400 minuti. Brescianini, grazie all'intera partita disputata contro l'Inter, è salito al quarto posto con 6 presenze in A, 2 in Coppa Italia per un totale di 388'. Infine Oulai, salutato in estate come un colpo di mercato che avrebbe dovuto fare la differenza in viola, chiude questa speciale classifica con 4 presenze in A, 2 in Coppa Italia ma con un minutaggio totale complessivo di appena 290'.

Vecchia guardia, stesso centrocampo

Da questi numeri si evince come due protagonisti dell'anno scorso come Ndour e Fagioli non abbiano perso il loro status di titolari nonostante il ricco mercato estivo messo in pratica dal ds Paratici. Ma anche come Atta e Oulai insieme non abbiano il minutaggio del singolo capitano dell'U21 azzurra e che Brescianini, zitto zitto, ha messo insieme un buon minutaggio, anch'egli provenendo dalla rosa del campionato 2025-2026. Nelle prossime settimane Atta spera di poter recuperare definitivamente e mettersi a disposizione del tecnico quanto prima, mentre Oulai proverà a mettere in difficoltà Vanoli che nelle due ultime sconfitte non lo ha schierato nemmeno per un minuto di gioco.