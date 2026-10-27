FirenzeViola Femminile: la vittoria col Parma non spegne le critiche sul tecnico Pinones-Arce

Sui social i tifosi lamentano l'assenza di gioco e i cambi poco incisivi. Continuano le richieste di esonero del tecnico nei confronti della società

I tre punti conquistati a Noceto non cancellano i dubbi nei confronti del tecnico della squadra femminile viola Pablo Pinones-Arce, ancora al centro delle feroci critiche dei sostenitori della squadra gigliati. Stando a quanto si legge nei commenti dei vari post social – unico luogo in cui si parla un po’ delle ragazze viola – la vittoria fa piacere ma il gioco latitante che l’allenatore svedese di origine cilena proprio non riesce a imporre scatena ancora i supporters che chiedono un cambio in panchina. Fiorentina sconclusionata, confusa e senza un vero sistema di gioco, che si affida al talento delle singole e alla loro vena realizzativa. Proseguono le richieste alla società di rimuovere il coach della femminile e compiere una scelta diversa che possa aprire un nuovo progetto serio e duraturo nel tempo. Ma la società non si smuove: Arce gode ancora della stima e della fiducia dei dirigenti gigliati. Oltretutto, esonerarlo adesso significherebbe compiere un autogoal clamoroso avendolo rinnovato lo scorso maggio per altre due stagioni. Di fatto, cacciare il tecnico svedese costringerebbe il club viola a pagarlo fino a giugno 2028. Motivo per il quale il rinnovo dello stesso Pinones-Arce è stato accolto dalla piazza con tanto scetticismo e un pizzico di rabbia.

Addirittura c’è chi propone una soluzione tampone richiamando l’ex Antonio Cincotta a guidare le ragazze fino al termine della stagione. Opzione che non appare minimamente percorribile. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, il club non sta assolutamente cercando nessun sostituto e lo stesso Cincotta non è mai stato contattato dalla società gigliata. Ergo: avanti con Pinones-Arce almeno fino al termine della stagione. Poi si vedrà. Molto dipenderà dai risultati che otterrà la squadra femminile in questa stagione. E sebbene lo stile di gioco non stia affatto piacendo – o non ci sia proprio – per ora la formazione femminile viola dopo quattro giornate si attesta al quarto posto in solitaria tre punti sotto al Como 1907 che occupa la terza piazza (l’ultima disponibile in chiave europea).

Il tecnico svedese ha comunque una ghiottissima occasione per spegnere le polemiche in un colpo solo: vincere la sfida del due novembre prossimo contro la Juventus Women al Viola Park. Con le bianconere in crisi nera – e con le fatiche di Champions che potrebbero incidere – e la Fiorentina in fiducia dopo la vittoria di Noceto, la cosa è più che fattibile. Sperando tuttavia che contro la squadra di Guerrero si intraveda magari una qualche idea tattica di calcio e non ci si affidi solo all’estro delle singole. Ma anche una vittoria di corto muso farebbe sicuramente felice Firenze che in ogni categoria spera sempre di battere la storica rivale.